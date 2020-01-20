Роскачество сравнило сухое, цельное и растительное молоко

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного, сообщило Продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного, сообщило Роскачество

"Сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному молоку, и к другим молочным продуктам. Более того, есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока, – речь о йогурте, в котором должно быть много белка – от 3,2% до 6%. На заводе при производстве йогурта белок повышают добавлением сухого молока", — уточняют специалисты.

Однако, как подчеркивают эксперты, считать растительное молоко — например, из кокоса, сои или риса — альтернативой коровьему некорректно: такой продукт следует называть напитком, поскольку в его составе самого молока не содержится.

Кроме того, в Роскачестве напомнили, что магазинное молоко проходит на заводе особую проверку, термическую обработку и расфасовано в специальную упаковку. Однако из-за этого в молоке убивают как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору, поэтому продукт не портится и дольше хранится.

Сгусток с кисло-сливочным ароматом, образующийся при скисании, называется простоквашей, но утверждать, что такое молоко безопасно, можно только после лабораторных исследований, отмечают эксперты.