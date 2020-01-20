Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T11:16+0300
https://ria.ru/20200120/1563619228.html
Роскачество сравнило сухое, цельное и растительное молоко
https://cdn23.img.ria.ru/images/155608/06/1556080617_0:111:3444:2048_1036x0_80_0_0_1ed0de6f568832eb2036d30799c2fae3.jpg
РИА Новости

Роскачество сравнило сухое, цельное и растительное молоко

10:23 20.01.2020 (обновлено: 11:16 20.01.2020)
1939
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолоко
Молоко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного, сообщило Роскачество.
"Сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному молоку, и к другим молочным продуктам. Более того, есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока, – речь о йогурте, в котором должно быть много белка – от 3,2% до 6%. На заводе при производстве йогурта белок повышают добавлением сухого молока", — уточняют специалисты.
Яблоки
28 ноября 2019, 08:00
В Роскачестве назвали самые лучшие марки детского яблочного пюре
Однако, как подчеркивают эксперты, считать растительное молоко — например, из кокоса, сои или риса — альтернативой коровьему некорректно: такой продукт следует называть напитком, поскольку в его составе самого молока не содержится.
Кроме того, в Роскачестве напомнили, что магазинное молоко проходит на заводе особую проверку, термическую обработку и расфасовано в специальную упаковку. Однако из-за этого в молоке убивают как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору, поэтому продукт не портится и дольше хранится.
Тележка с продуктами в супермаркете
8 января, 10:31
В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары
Сгусток с кисло-сливочным ароматом, образующийся при скисании, называется простоквашей, но утверждать, что такое молоко безопасно, можно только после лабораторных исследований, отмечают эксперты.
Если же при быстром скисании молоко приобретает горьковатый и салистый привкус, то его нельзя назвать качественным: причина скисания в этом случае — переизбыток микрофлоры, бактерий либо истечение срока годности. Появление прогорклого вкуса в термически обработанном молоке зависит, например, от корма и здоровья коровы, а также от от химического состава продукта.
Черный молотый перец
16 января, 09:05
Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень
2453023
Обсудить 0
РоскачествоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Звуковая волна
Эксперименты со звуком: впервые сформирован акустический крючок
Прокуратура
Прокуратура проверит данные о пенсионерке, обратившейся к Путину
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Опубликованы правила покупки "красивых" автомобильных номеров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными
В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине
12:18Сейсмологи предсказали крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах
12:17В Москве проверят больницы и поликлиники из-за сообщений о минировании
12:15Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
12:14МВД создало сайт для оперативных новостей
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
Лента новостейМолния