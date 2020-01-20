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Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине

10:18 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Конференция по Ливии в Берлине дает возможность для прекращения вооруженного конфликта в этой стране и политического урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"Берлинский саммит - важная возможность для прекращения конфликта в Ливии и политического урегулирования. Эффективная и многогранная дипломатическая деятельность нашего президента сделала Турцию одним из ключевых участников процесса", - написал Калын в Twitter.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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