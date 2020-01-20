"Газпром" будет отчитываться МЭР, ЦБ, Минфину и Росимуществу о долгах

В частности, компания должна будет отчитываться об отношении долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации.

Кроме того, в отчете должна содержаться информация об отношении валютного долга "Газпрома" на отчетную дату к ее валютной выручке за годовой период с окончанием в отчетную дату, а также указан показатель достаточности валютной ликвидности компании.