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"Газпром" будет отчитываться МЭР, ЦБ, Минфину и Росимуществу о долгах
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РИА Новости

"Газпром" будет отчитываться МЭР, ЦБ, Минфину и Росимуществу о долгах

10:16 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов"Газпром"
Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
"Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" принял решение, согласно которому компания будет ежеквартально предоставлять Минэкономразвития, Банку России, Минфину и Росимуществу отчет о ее показателях долговой нагрузки, говорится в материалах "Газпрома".
В частности, компания должна будет отчитываться об отношении долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации.
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Кроме того, в отчете должна содержаться информация об отношении валютного долга "Газпрома" на отчетную дату к ее валютной выручке за годовой период с окончанием в отчетную дату, а также указан показатель достаточности валютной ликвидности компании.
Обеспечить ежеквартальное предоставление отчета, согласно решению совета директоров, должен будет председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
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Алексей МиллерГазпромРосимуществоМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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