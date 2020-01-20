Опубликованы правила покупки "красивых" автомобильных номеров

Автовладельцы смогут закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр на сайте госуслуг. При этом за понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в торгах.