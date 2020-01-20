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Опубликованы правила покупки "красивых" автомобильных номеров
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РИА Новости

Опубликованы правила покупки "красивых" автомобильных номеров

10:14 20.01.2020 (обновлено: 12:10 20.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный регистрационный знак транспортного средства
Государственный регистрационный знак транспортного средства
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств. Документ опубликован на портале правовой информации.
Автовладельцы смогут закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр на сайте госуслуг. При этом за понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в торгах.

"Сегодня пользователь автотранспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак "по порядку" и не имеет возможность выбора "красивого" номера. Обширный международный опыт показывает, что практика законодательного закрепления возможности приобретения номеров различных типов, в которых заинтересованы владельцы автотранспортных средств, успешно внедрена во многих странах", — отметило ведомство.

Регулировать порядок проведения аукционов будут регионы: они смогут повышать или понижать стартовую цену на номер при проведении конкурса. Торги будут длиться 30 дней, одно физическое лицо сможет участвовать не более пяти раз одновременно.
Выдача автомобильных номеров в отделе регистрации ГИБДД
19 ноября 2019, 14:33
Автоэксперты рассказали о нюансах легальной продажи "красивых" номеров
1652921965
Обсудить 11
АвтоПравительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Вместо того, чтобы ловить взяточников, "продающих" красивые номера, законодательно закрепили эту коррупционную схему. Если развивать этот абсурд дальше, то следующим законом будет введено право покупать мигалки, а затем и лицензии на убийство через Госуслуги будут продавать.
20 января, 11:21
bbogakovsky
29104019
...пусть покупают , если для них это очень важно и имеет как одну из причин смысла жизни ....
20 января, 11:10
vv520k
24100001
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