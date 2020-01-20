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Экс-премьер Киргизии отказался участвовать в суде по коррупции
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РИА Новости

Экс-премьер Киргизии отказался участвовать в суде по коррупции

10:10 20.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Сапар Исаков на заседании ВЕЭС на уровне глав государств в расширенном составе
Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков на заседании ВЕЭС на уровне глав государств в расширенном составе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БИШКЕК, 20 янв - РИА Новости. Экс-премьер Киргизии Сапар Исаков отказался от дальнейшего участия в суде по коррупции при модернизации ТЭЦ, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
В начале декабря Свердловский районный суд Бишкека приговорил Исакова к 15 годам лишения свободы за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы. Адвокаты экс-премьера обжаловали это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском городском суде. Рассмотрение апелляции началось в понедельник.

"В дальнейшем процессе я участвовать не буду. Продолжать бороться будут мои адвокаты", - заявил на заседании суда экс-премьер.

По его словам, это связано с тем, что он считает все суды в республике "зависимыми". "Это политически мотивированное дело. Пока политическая обстановка не поменяется, я не думаю, что-то то изменится", - заявил Исаков.
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Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2017 года во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только спустя неделю после запуска нового блока. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. Позже обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ предъявили и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.
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Сапар ИсаковКиргизияВ мире
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