Экс-премьер Киргизии отказался участвовать в суде по коррупции

По его словам, это связано с тем, что он считает все суды в республике "зависимыми". "Это политически мотивированное дело. Пока политическая обстановка не поменяется, я не думаю, что-то то изменится", - заявил Исаков.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2017 года во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только спустя неделю после запуска нового блока. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. Позже обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ предъявили и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.