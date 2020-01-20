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Суд изучит жалобу Кехмана на принудительное взыскание долга
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РИА Новости

Суд изучит жалобу Кехмана на принудительное взыскание долга

10:07 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра Владимир Кехман
Художественный руководитель театра Владимир Кехман
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра Владимир Кехман. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 11 марта рассмотрит жалобу обанкротившегося бизнесмена Владимира Кехмана на судебное решение о выдаче БМ-банку исполнительного листа на принудительное взыскание с него 11,2 миллиарда рублей долга, следует из материалов дела о банкротстве Кехмана.
"Апелляционную жалобу Кехмана В.А... принять к производству… Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 11 марта 2020 года в 11 час. 00 мин", - говорится в определении суда второй инстанции.
Владимир Кехман. Архивное фото
17 июля 2018, 17:32
Суд в Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана
Кехман оспаривает в апелляционном арбитраже ноябрьское решение суда первой инстанции. Согласно материалам дела, также он подал жалобу на аналогичное решение, принятое в декабре по долгам Кехмана перед Сбербанком, Промсвязьбанком и компанией "Аквамарин" на общую сумму около 7,37 миллиарда рублей. Дата слушаний пока не назначена.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России в конце октября по жалобе Промсвязьбанка отменила судебные акты трех инстанций, отказавшихся выдать банкам-кредиторам Кехмана исполнительные листы на удовлетворение непогашенных требований.
Кехман, экс-гендиректор импортера фруктов JFC и художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, был признан банкротом в 2016 году по заявлению Сбербанка. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018 году завершил его банкротство, но не освободил от оставшихся обязательств.
Согласно материалам дела о банкротстве, без учета долга Кехмана перед БМ-банком объем требований кредиторов к нему составляет около 9,5 миллиарда рублей. В ходе процедуры реализации имущества эти требования были удовлетворены на 0,12%.
Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
9 января, 12:16
Кехман оспорил принудительное взыскание долгов на 7,4 миллиарда рублей
032015
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Владимир КехманСбербанк РоссииМихайловский театрПромсвязьбанкРоссияПроисшествия
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