Суд изучит жалобу Кехмана на принудительное взыскание долга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 11 марта рассмотрит жалобу обанкротившегося бизнесмена Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 11 марта рассмотрит жалобу обанкротившегося бизнесмена Владимира Кехмана на судебное решение о выдаче БМ-банку исполнительного листа на принудительное взыскание с него 11,2 миллиарда рублей долга, следует из материалов дела о банкротстве Кехмана.

"Апелляционную жалобу Кехмана В.А... принять к производству… Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 11 марта 2020 года в 11 час. 00 мин", - говорится в определении суда второй инстанции.

Кехман оспаривает в апелляционном арбитраже ноябрьское решение суда первой инстанции. Согласно материалам дела, также он подал жалобу на аналогичное решение, принятое в декабре по долгам Кехмана перед Сбербанком, Промсвязьбанком и компанией "Аквамарин" на общую сумму около 7,37 миллиарда рублей. Дата слушаний пока не назначена.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России в конце октября по жалобе Промсвязьбанка отменила судебные акты трех инстанций, отказавшихся выдать банкам-кредиторам Кехмана исполнительные листы на удовлетворение непогашенных требований.

Кехман, экс-гендиректор импортера фруктов JFC и художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, был признан банкротом в 2016 году по заявлению Сбербанка. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018 году завершил его банкротство, но не освободил от оставшихся обязательств.