Южная Корея намерена развивать экономическое сотрудничестве с Россией

СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Южная Корея намерена в 2020 году добиться реальных результатов в развитии экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией посредством реализации "Новой северной политики" президента страны Мун Чжэ Ина , заявило министерство торговли, промышленности и энергетики РК по итогам заседания министров внешнеэкономического блока.

На заседании председательствовал вице-премьер и министр торговли Хон Нам Ги. По его словам, 2020 год ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений Республики Корея с Россией и Монголией, поэтому Южная Корея надеется, что он станет годом "реального продвижения Новой северной политики", который откроет новые перспективы экономического сотрудничества.

"Если ранее мы подготовили фундамент и систему для экономического сотрудничества, особенно плана "девяти мостов" с Россией посредством дипломатии на высшем уровне со странами северного региона, с этого года пришло время достичь реальных экономических результатов и расширить (сотрудничество – ред.)", - говорится в заявлении министерства.

"Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают под собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, "Северный морской путь", судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйство, создание рабочих мест.

Министерство торговли РК заявило о намерении "расширить и реорганизовать" концепцию для ее плодотворной реализации, а также создать базу для увеличения инвестиций посредством проведения двусторонних и многосторонних переговоров о строительстве инфраструктуры экономического сотрудничества и "пояса свободной торговли" с участием стран северного региона.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также заявил 17 января на заседании с председателем комиссии по Северной политике РК Квон Гу Хоном, что надеется на "достижение реальных результатов" в реализации "Новой северной политики" в 2020 году.

Как сообщило в понедельник министерство торговли, промышленности и энергетики РК, планируется, что и.о. министра экономического развития Максим Орешкин и министр торговли Республики Корея Ю Мён Хи встретятся 22 января на экономическом форуме в Давосе.

Ю Мён Хи начиная с 21 января проведет в течение трех дней двусторонние встречи с генеральным секретарем ВТО, европейским комиссаром по вопросам торговли, министрами экономики и инвестиций, а также главами компаний из Индии, Филиппин, Малайзии, России, Казахстана и других стран, которых касается Новая южная и Новая северная политика Республики Корея. В ходе переговоров планируется обсудить расширение проектов экономического сотрудничества, заключение и усовершенствование сделок о свободной торговле.

Орешкин и Ю Мен Хи еще в июне 2019 года подписали заявление о запуске переговоров по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами. Как сообщал департамент торговых переговоров министерства экономического развития РФ, третий раунд переговоров прошел 15-17 января, и на нем были достигнуты договоренности по "модальностям" будущего соглашения.