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Южная Корея намерена развивать экономическое сотрудничестве с Россией
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РИА Новости

Южная Корея намерена развивать экономическое сотрудничестве с Россией

10:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Южная Корея намерена в 2020 году добиться реальных результатов в развитии экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией посредством реализации "Новой северной политики" президента страны Мун Чжэ Ина, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики РК по итогам заседания министров внешнеэкономического блока.
На заседании председательствовал вице-премьер и министр торговли Хон Нам Ги. По его словам, 2020 год ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений Республики Корея с Россией и Монголией, поэтому Южная Корея надеется, что он станет годом "реального продвижения Новой северной политики", который откроет новые перспективы экономического сотрудничества.
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"Если ранее мы подготовили фундамент и систему для экономического сотрудничества, особенно плана "девяти мостов" с Россией посредством дипломатии на высшем уровне со странами северного региона, с этого года пришло время достичь реальных экономических результатов и расширить (сотрудничество – ред.)", - говорится в заявлении министерства.
"Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают под собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, "Северный морской путь", судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйство, создание рабочих мест.
Министерство торговли РК заявило о намерении "расширить и реорганизовать" концепцию для ее плодотворной реализации, а также создать базу для увеличения инвестиций посредством проведения двусторонних и многосторонних переговоров о строительстве инфраструктуры экономического сотрудничества и "пояса свободной торговли" с участием стран северного региона.
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также заявил 17 января на заседании с председателем комиссии по Северной политике РК Квон Гу Хоном, что надеется на "достижение реальных результатов" в реализации "Новой северной политики" в 2020 году.
Как сообщило в понедельник министерство торговли, промышленности и энергетики РК, планируется, что и.о. министра экономического развития Максим Орешкин и министр торговли Республики Корея Ю Мён Хи встретятся 22 января на экономическом форуме в Давосе.
Ю Мён Хи начиная с 21 января проведет в течение трех дней двусторонние встречи с генеральным секретарем ВТО, европейским комиссаром по вопросам торговли, министрами экономики и инвестиций, а также главами компаний из Индии, Филиппин, Малайзии, России, Казахстана и других стран, которых касается Новая южная и Новая северная политика Республики Корея. В ходе переговоров планируется обсудить расширение проектов экономического сотрудничества, заключение и усовершенствование сделок о свободной торговле.
Орешкин и Ю Мен Хи еще в июне 2019 года подписали заявление о запуске переговоров по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами. Как сообщал департамент торговых переговоров министерства экономического развития РФ, третий раунд переговоров прошел 15-17 января, и на нем были достигнуты договоренности по "модальностям" будущего соглашения.
С российской стороны делегацию возглавила директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова, с корейской – директор Управления по политике в сфере зон свободной торговли Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Чон Юн Джонг.
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24 сентября 2019, 14:46
Южная Корея хочет развивать сотрудничество с Россией в сфере инноваций
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Мун Чжэ ИнМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФЮжная КореяРоссияЭкономика
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