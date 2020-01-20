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https://ria.ru/20200120/1563618376.html
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
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РИА Новости
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
УФА, 20 янв - РИА Новости. Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
2020-01-20T09:57+0300
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Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок

09:57 20.01.2020 (обновлено: 10:47 20.01.2020)
88490
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
УФА, 20 янв - РИА Новости. Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
"Среди погибших есть один ребенок. Возраст уточнить не можем, на месте работает следственная группа", - сказал представитель минздрава Пермского края.
871743320
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Пермь опять отличилась, то ночной клуб, то отель
20 января, 10:00
GAGarun Al Rashid
19001100
А матом тут можно комментировать, а то слов не подобрать нормальных?
20 января, 10:39
Сергей Арсентьев
1000000
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