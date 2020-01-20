Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок

На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
УФА, 20 янв - РИА Новости. Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
"Среди погибших есть один ребенок. Возраст уточнить не можем, на месте работает следственная группа", - сказал представитель минздрава Пермского края.
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