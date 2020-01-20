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Корвет "Гремящий" завершил госиспытания на полигонах Северного флота
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РИА Новости

Корвет "Гремящий" завершил госиспытания на полигонах Северного флота

09:56 20.01.2020
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© Фото : Пресс-служба ВМФНовейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы
Новейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы
© Фото : Пресс-служба ВМФ
Новейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится межфлотскому переходу, сообщили в понедельник в пресс-службе СФ.
"Корабль головного корвета проекта 20385 "Гремящий", проходящий на Северном флоте государственные ходовые испытания, успешно завершил намеченную программу испытаний в полигонах Северного флота и начал подготовку к межфлотскому переходу. В ближайшее время он отправится в Балтийское море", - говорится в сообщении.
Ранее корабль в Белом море выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия. Последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провёл вместе с буксиром СБ-523 на прошлой неделе.
Корвет "Гремящий проходил испытания на Северном флоте с 13 ноября. В настоящее время он находится на главной базе Северного флота – Североморске.
В конце октября 2019 года еще строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" "Гремящий" осмотрел президент РФ Владимир Путин. Командир корабля капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал тогда главе государства об особенностях управления новейшим кораблем, а также отметил, что в перспективе на корабле, уже сейчас вооруженном ракетами "Калибр", могли бы быть размещены и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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Гремящий (корвет)Северный флот ВМФ РоссииБезопасность
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