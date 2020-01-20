Корвет "Гремящий" завершил госиспытания на полигонах Северного флота

Новейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы . Архивное фото

Новейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы

© Фото : Пресс-служба ВМФ Новейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Корвет проекта 20385 Корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится межфлотскому переходу, сообщили в понедельник в пресс-службе СФ.

"Корабль головного корвета проекта 20385 "Гремящий", проходящий на Северном флоте государственные ходовые испытания, успешно завершил намеченную программу испытаний в полигонах Северного флота и начал подготовку к межфлотскому переходу. В ближайшее время он отправится в Балтийское море", - говорится в сообщении.

Ранее корабль в Белом море выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия. Последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провёл вместе с буксиром СБ-523 на прошлой неделе.

Корвет "Гремящий проходил испытания на Северном флоте с 13 ноября. В настоящее время он находится на главной базе Северного флота – Североморске.