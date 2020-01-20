Эксперт оценил значение конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конференция в Берлине - это шаг в правильном направлении, но без согласия самих ливийский сторон следовать достигнутым договоренностям результата не будет, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Чупрыгин подчеркнул, что не стоило ждать от мероприятия прорывных решений, тем более что изначально встреча вообще не предполагала участие непосредственно сторон конфликта, приглашались только внешние игроки. Тем не менее, "конференция – это еще один шаг в правильном направлении", заявил эксперт РИА Новости.
Среди основных положительных итогов - решение о формировании комиссии "пять на пять", которая будет вырабатывать тактику замирения сторон, а также прозвучавшая в контексте встречи идея отправки международных наблюдателей в Ливию под эгидой ООН.
"Все это хорошие намерения. Будут они выполняться или не будут, если будут – то как, пока трудно сказать. Потому что под этим документом должны поставить свое согласие ливийцы. Без их согласия не будет ни комитета, ни наблюдателей, ни ничего с этим связанного. Пока этого согласия нет. Пока продолжает сохраняться противостояние, в том числе и персональное между Сарраджем и Хафтаром", - заявил Чупрыгин.