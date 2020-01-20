Эксперт оценил значение конференции по Ливии в Берлине

"Все это хорошие намерения. Будут они выполняться или не будут, если будут – то как, пока трудно сказать. Потому что под этим документом должны поставить свое согласие ливийцы. Без их согласия не будет ни комитета, ни наблюдателей, ни ничего с этим связанного. Пока этого согласия нет. Пока продолжает сохраняться противостояние, в том числе и персональное между Сарраджем и Хафтаром", - заявил Чупрыгин.