Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T09:58+0300
https://ria.ru/20200120/1563617903.html
Ростех создаст авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику
https://cdn25.img.ria.ru/images/155817/39/1558173960_0:188:1888:1250_1036x0_80_0_0_fa713b50a4aabfb1e3eb0ca3028fa0e5.jpg
РИА Новости

Ростех создаст авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику

09:44 20.01.2020 (обновлено: 09:58 20.01.2020)
3097
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ростех намерен создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только российскую авиатехнику, сообщил РИА Новости индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков.
"Актуализируется программа развития ОАК и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику. Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции Уральского завода гражданской авиации", - сказал Сердюков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
15 января, 15:31
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
По его словам, реализация этого проекта преследует две цели. "Во-первых, это развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан нашей страны, о чем сейчас много говорится. Во-вторых, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию", - уточнил индустриальный директор Ростеха.
Он добавил, что разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолетов в различных сегментах рынка. "Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо, разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно", - пояснил Сердюков.
По его словам, в ближайшее время планируется обсуждение этого предложения со всеми заинтересованными сторонами, после чего можно будет говорить о параметрах проекта.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Глава Росавиации Александр Нерадько на минувшей неделе говорил, что вопрос сейчас находится в проработке и что такая авиакомпания может быть создана на базе действующего перевозчика, но это может быть и новая компания.
В пресс-служба Минвостокразвития в конце декабря РИА Новости сообщали, что министерство обсуждает создание авиакомпании для Дальнего Востока с другими федеральными ведомствами, но определенных решений пока не принято. О том, что правительство РФ совместно со Сбербанком и ВТБ обсуждает возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке, говорилось в письме замглавы Минтранса Александра Юрчика на имя сенатора от Амурской области Ивана Абрамова.
Ранее Абрамов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос о создании лоукостера для полетов на Дальний Восток, отметив, что билеты по плоским тарифам часто недоступны для жителей дальневосточных регионов из-за их ограниченного количества в продаже. Подобная авиакомпания могла бы связать также и ряд регионов Дальнего Востока, полагал сенатор.
Самолёт совершил посадку в Международном аэропорту в Чите
15 января, 11:01Хорошие новости
С ветерком: между Читой и Братском запустили прямые авиаперелеты
3741002
Обсудить 3
Владимир ПутинАнатолий СердюковРоссияАлександр НерадькоРостехЭкономика
Рекомендуем
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Молодая семья на прогулке
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Опубликованы правила покупки "красивых" автомобильных номеров
Клиенты банка
Банкам могут запретить "антиотмывочные" тарифы, сообщили СМИ
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Спасатели КГКУ ЦОД посёлка Оссора обнаружили снегоходчика, который заблудился в условиях непогоды. 20 января 2020
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду
Звуковая волна
Эксперименты со звуком: впервые сформирован акустический крючок
Президент США Дональд Трамп
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка
Прокуратура
Прокуратура проверит данные о пенсионерке, обратившейся к Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17В Москве проверят больницы и поликлиники из-за сообщений о минировании
12:15Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
12:14МВД создало сайт для оперативных новостей
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
Лента новостейМолния