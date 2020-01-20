Ростех создаст авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ростех намерен создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только российскую авиатехнику, сообщил РИА Новости индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков

"Актуализируется программа развития ОАК и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику. Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции Уральского завода гражданской авиации", - сказал Сердюков.

По его словам, реализация этого проекта преследует две цели. "Во-первых, это развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан нашей страны, о чем сейчас много говорится. Во-вторых, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию", - уточнил индустриальный директор Ростеха.

Он добавил, что разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолетов в различных сегментах рынка. "Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо, разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно", - пояснил Сердюков.

По его словам, в ближайшее время планируется обсуждение этого предложения со всеми заинтересованными сторонами, после чего можно будет говорить о параметрах проекта.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Глава Росавиации Александр Нерадько на минувшей неделе говорил, что вопрос сейчас находится в проработке и что такая авиакомпания может быть создана на базе действующего перевозчика, но это может быть и новая компания.

В пресс-служба Минвостокразвития в конце декабря РИА Новости сообщали, что министерство обсуждает создание авиакомпании для Дальнего Востока с другими федеральными ведомствами, но определенных решений пока не принято. О том, что правительство РФ совместно со Сбербанком и ВТБ обсуждает возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке, говорилось в письме замглавы Минтранса Александра Юрчика на имя сенатора от Амурской области Ивана Абрамова.