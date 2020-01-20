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2020-01-20T09:38+0300
https://ria.ru/20200120/1563617697.html
Житель Омска, которого не пустили в кафе, ранил женщину из ружья
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РИА Новости

Житель Омска, которого не пустили в кафе, ранил женщину из ружья

09:38 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Полиция в Омске разыскивает мужчину, который выстрелил из ружья в дверь торгового комплекса и ранил женщину, обидевшись на то, что его не пустили в кафе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Омской области Алексей Командыков.
По данным собеседника агентства, инцидент произошёл ночью 19 января в 1.00 мск. Мужчина проходил мимо торгового комплекса "Мускат" на левобережье Омска, на улице Фугенфирова, 9а, и увидел отдыхающих у здания. В этот вечер на четвёртом этаже "Муската" в кафе-бильярдной шел корпоратив одной из фирм.
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"Мужчина попытался пройти внутрь, думая, что это развлекательное заведение. Ему пояснили, что свободных мест нет, здесь проводится корпоратив. Он обиделся, съездил домой за охотничьим ружьём, вернулся и, увидев закрытую дверь (прошло некоторое время), выстрелил в эту дверь. Одна из дробинок попала в ногу женщины", - пояснил Командыков.
Дробь попала в голень 36-летней женщине, а мужчина с ружьём скрылся. Его личность полицейские уже установили, но пока подробности не раскрывают, поскольку идут поиски стрелявшего. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.
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