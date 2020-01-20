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Роструд установит, где работали погибшие в Перми
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РИА Новости

Роструд установит, где работали погибшие в Перми

09:37 20.01.2020
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© Фото : СУ СК РФ по Пермскому краюНа месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
© Фото : СУ СК РФ по Пермскому краю
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роструд устанавливает, где работали погибшие и пострадавшие при ЧП в гостинице в Перми, а также инициирует проверку мини-отеля, заявил глава Роструда Михаил Иванков.
Ранее минздрав Пермского края сообщал, что ЧП в гостинице Перми по адресу улица Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января. В результате прорыва трубы отопления погибли пять человек, трое пострадали. Следствие возбудило уголовное дело.
Сотрудники МЧС РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
08:51
Источник: прорвавшуюся в отеле в Перми трубу использовали с 1962 года
"В настоящее время ведётся работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Также будет инициирована проверка организации", - сказал руководитель Роструда Михаил Иванков, слова которого приводит пресс-служба.
Добавляется, что на место происшествия выехал руководитель территориального органа Роструда в Пермском крае Олег Украинский.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеМихаил ИванковРострудПермьПермский крайПроисшествия
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