Роструд установит, где работали погибшие в Перми

На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми

Ранее минздрав Пермского края сообщал, что ЧП в гостинице Перми по адресу улица Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января. В результате прорыва трубы отопления погибли пять человек, трое пострадали. Следствие возбудило уголовное дело.

"В настоящее время ведётся работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Также будет инициирована проверка организации", - сказал руководитель Роструда Михаил Иванков, слова которого приводит пресс-служба.

Добавляется, что на место происшествия выехал руководитель территориального органа Роструда в Пермском крае Олег Украинский.