Россия изготовила для Нигерии семь вертолетов Ми-35, сообщил источник

В целом, контракт предполагает поставку этой африканской республике 12 Ми-35.
"Вертолеты Ми-35 для Нигерии изготовлены, как только приходит платеж, мы сразу отправляем машины. Такая схема. На данный момент продано пять вертолетов", - сказал собеседник агентства.
Ми-35 - экспортный вариант вертолета Ми-24В, окончательного базового варианта Ми-24, был создан Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса.
Оснащен противотанковым комплексом 9К113 "Штурм-В" с управляемыми сверхзвуковыми ракетами 9М114 и высокоэффективным автоматическим стрелковым прицелом АСП-17В для летчика.
Вертолеты могут оснащаться системами управляемого и неуправляемого стрелково-пушечного, ракетного и бомбардировочного вооружения, варианты которого определяются решаемыми задачами.