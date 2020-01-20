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Россия изготовила для Нигерии семь вертолетов Ми-35, сообщил источник
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РИА Новости

Россия изготовила для Нигерии семь вертолетов Ми-35, сообщил источник

09:37 20.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-35 во время окружного этапа конкурса "Авиадартс-2019" в Краснодарском крае
Ударные вертолеты Ми-35 во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ударные вертолеты Ми-35 во время окружного этапа конкурса "Авиадартс-2019" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия изготовила для Нигерии оставшиеся по контракту семь вертолетов Ми-35, они будут поставлены сразу после получения платежей, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
В целом, контракт предполагает поставку этой африканской республике 12 Ми-35.

"Вертолеты Ми-35 для Нигерии изготовлены, как только приходит платеж, мы сразу отправляем машины. Такая схема. На данный момент продано пять вертолетов", - сказал собеседник агентства.

Ми-35 - экспортный вариант вертолета Ми-24В, окончательного базового варианта Ми-24, был создан Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса.
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Оснащен противотанковым комплексом 9К113 "Штурм-В" с управляемыми сверхзвуковыми ракетами 9М114 и высокоэффективным автоматическим стрелковым прицелом АСП-17В для летчика.
Вертолеты могут оснащаться системами управляемого и неуправляемого стрелково-пушечного, ракетного и бомбардировочного вооружения, варианты которого определяются решаемыми задачами.
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Ми-35РоссияНигерияБезопасностьВ мире
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