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Банкам могут запретить "антиотмывочные" тарифы, сообщили СМИ
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РИА Новости

Банкам могут запретить "антиотмывочные" тарифы, сообщили СМИ

09:36 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКлиенты банка
Клиенты банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Законопроект, направленный на борьбу с "дискриминационными практиками тарификации", которые применяют финансовые организации под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств, в ближайшие дни будет внесен в Госдуму, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ, который подготовил депутат Владислав Резник.
По данным издания, проект "принципиально поддерживают" в Росфинмониторинге и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и отчасти - в ЦБ. Согласно документу, планируется внести изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ). Так, предлагается исключить из списка мер по борьбе с отмыванием денег "установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений", пишет газета. Отмечается, что эта мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий, например, за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов.
Здание Федеральной антимонопольной службы России
18 декабря 2019, 08:31
ФАС хочет наказывать банки за "антиотмывочные" тарифы при переводах
Кроме того, законопроект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым при переводе денежных средств от юрлиц или индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц размер комиссии "не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов".
Как говорится в пояснительной записке, практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством. "Введение не имеющих экономического обоснования повышенных или запретительных комиссий для всех клиентов, включая добросовестных, противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием, а также "фактически превратилось в самостоятельную бизнес-функцию банков, в способ увеличения комиссионных доходов", - пишет газета со ссылкой на авторов проекта.
По данным газеты, глава ФАС Игорь Артемьев 12 декабря на совместном заседании службы и Ассоциации антимонопольных экспертов призвал к "радикальным" мерам борьбы с такими практиками. Пресс-служба Росфинмониторинга заявила изданию, что ведомству необходимо ознакомиться с деталями законопроекта, но саму идею там поддерживают.
В ЦБ выступают не за отмену применения банками экономических мер борьбы с отмыванием, а за их смягчение. Как пишет издание, регулятор исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий "по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов". К таким операциям он относит перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений, выплат на основании решений судебных органов и другие.
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
21 октября 2019, 11:16
Банки попросили ЦБ отменить 27 "антиотмывочных" норм, сообщили СМИ
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Федеральная антимонопольная служба РФРосфинмониторингГосдума РФЦентральный Банк РФВладислав РезникИгорь АртемьевЭкономика
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