Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ЧП в мини-отеле "Карамель" в Перми, где после прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.
На кадрах видно, как из дверей хостела непрерывно идет густой пар, работают сотрудники экстренных служб.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.
По данным регионального Минздрава, еще трое доставлены в больницу с поражением 15-35% тела.
Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.