Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места МЧС опубликовало видео с места ЧП в мини-отеле "Карамель" в Перми , где после прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.

На кадрах видно, как из дверей хостела непрерывно идет густой пар, работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

По данным регионального Минздрава, еще трое доставлены в больницу с поражением 15-35% тела.