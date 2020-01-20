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Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
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РИА Новости

Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле

09:19 20.01.2020 (обновлено: 11:09 20.01.2020)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ЧП в мини-отеле "Карамель" в Перми, где после прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.
На кадрах видно, как из дверей хостела непрерывно идет густой пар, работают сотрудники экстренных служб.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.
По данным регионального Минздрава, еще трое доставлены в больницу с поражением 15-35% тела.
Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.
Сотрудники МЧС РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
08:51
Источник: прорвавшуюся в отеле в Перми трубу использовали с 1962 года
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
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Сотрудники МЧС РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
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