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https://ria.ru/20200120/1563616762.html
Россия поставит в Эритрею два вертолета "Ансат" до конца 2020 года
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РИА Новости

Россия поставит в Эритрею два вертолета "Ансат" до конца 2020 года

09:14 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДемонстрация вертолета "Ансат" на летно-испытательном комплексе ОАО "Казанский вертолетный завод"
Демонстрация вертолета Ансат на летно-испытательном комплексе ОАО Казанский вертолетный завод
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Демонстрация вертолета "Ансат" на летно-испытательном комплексе ОАО "Казанский вертолетный завод". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия заключила первый контракт с Эритреей после снятия международных санкций с этой страны - на поставку двух военно-транспортных вертолетов "Ансат", сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Эритрея находились под санкциями ООН в период 2009-2018 годы.
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"Эта страна уже не под санкциями. В 2019 году с Эритреей подписан контракт на поставку двух вертолетов "Ансат" в военной версии для перевозки личного состава. Срок реализации - 2020 год", - сказал собеседник агентства.
В минувшем октябре заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук заявил РИА Новости, что Эритрея хотела бы закупить у России ракетные катера, вертолеты и стрелковое оружие.
Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
10 октября 2019, 07:55
"Вертолеты России" подписали соглашение о поставке вертолетов "Ансат" Китаю
1702001
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"Ансат"Анатолий ПунчукРоссияЭритреяЭкономика
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