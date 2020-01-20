Россия поставит в Эритрею два вертолета "Ансат" до конца 2020 года

Эритрея находились под санкциями ООН в период 2009-2018 годы.
"Эта страна уже не под санкциями. В 2019 году с Эритреей подписан контракт на поставку двух вертолетов "Ансат" в военной версии для перевозки личного состава. Срок реализации - 2020 год", - сказал собеседник агентства.
В минувшем октябре заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук заявил РИА Новости, что Эритрея хотела бы закупить у России ракетные катера, вертолеты и стрелковое оружие.
10 октября 2019, 07:55"Вертолеты России" подписали соглашение о поставке вертолетов "Ансат" Китаю