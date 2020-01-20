В Техасе при стрельбе на концерте погибли два человека

"В клубе произошла ссора между группой людей, и один человек достал пистолет и начал стрелять", - заявил глава полиции города Уилльям Макманус. Он отметил, что один человек скончался на месте, позднее в больнице от полученных ран скончался еще один пострадавший. Как заявил Макманус, все погибшие и пострадавшие в результате стрельбы были постоянными клиентами клуба.