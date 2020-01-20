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В Техасе при стрельбе на концерте погибли два человека
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РИА Новости

В Техасе при стрельбе на концерте погибли два человека

09:03 20.01.2020
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© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во время концерта в одном из ночных клубов в Техасе, сообщила местная полиция в Twitter.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в клубе Ventura в городе Сан-Антонио.
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"В клубе произошла ссора между группой людей, и один человек достал пистолет и начал стрелять", - заявил глава полиции города Уилльям Макманус. Он отметил, что один человек скончался на месте, позднее в больнице от полученных ран скончался еще один пострадавший. Как заявил Макманус, все погибшие и пострадавшие в результате стрельбы были постоянными клиентами клуба.
Полиция в настоящее время разыскивает подозреваемого, которому удалось скрыться с места преступления. Ведется расследование случившегося.
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