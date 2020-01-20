Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T09:52+0300
https://ria.ru/20200120/1563616384.html
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156005/59/1560055902_0:304:2671:1806_1036x0_80_0_0_f26e7b9a265fba1300d3f1093a4fe1a2.jpg
РИА Новости

Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"

09:02 20.01.2020 (обновлено: 09:52 20.01.2020)
20749
© Максим БлиновЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© Максим Блинов
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1" , сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
"Началась его реализация, которая завершится в 2020 году", — уточнил собеседник агентства.
В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1". В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях "Славянский щит" уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе.
Тогда же Вучич подчеркнул, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 "Триумф".
Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
19 ноября 2019, 15:35
"Защита на колесах". Что может самоходный комплекс "Панцирь-С1". Видео
72115571014
Обсудить 62
Панцирь-С1СербияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Замечательно. Наши комплексы - самая надёжная защита.
20 января, 09:28
lyuda.terenteva.55
12951321
Им бы до 98г. Хотя бы ЗРК БУК иметь, Грузия и то успешно воевала против РФ ими в небе в 2008г
20 января, 09:10
GAGarun Al Rashid
601002842
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Как Россия и Израиль обидели Польшу
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
Погода в Москве
Синоптики пообещали москвичам "небывалую" погоду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17В Москве проверят больницы и поликлиники из-за сообщений о минировании
12:15Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
12:14МВД создало сайт для оперативных новостей
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
Лента новостейМолния