Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В прошлом году Россия и В прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1" , сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Началась его реализация, которая завершится в 2020 году", — уточнил собеседник агентства.

В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1". В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях "Славянский щит" уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе.

Тогда же Вучич подчеркнул, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 "Триумф".