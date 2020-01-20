Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1" , сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
"Началась его реализация, которая завершится в 2020 году", — уточнил собеседник агентства.
В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1". В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях "Славянский щит" уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе.
Тогда же Вучич подчеркнул, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 "Триумф".
Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.
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