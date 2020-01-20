Исмаилова вновь избрали спикером законодательной палаты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 янв - РИА Новости. Депутаты нового состава законодательной палаты (нижней палаты парламента) Депутаты нового состава законодательной палаты (нижней палаты парламента) Узбекистана в понедельник на первом заседании вновь избрали спикером палаты Нурдинжона Исмаилова, передает корреспондент РИА Новости.

Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые был сформирован в 2005 году. В верхней палате – Сенате - работают 100 депутатов, в законодательной палате - 150 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. Выборы в законодательную палату прошли в два тура – 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года.

В работе первого заседания законодательной палаты нового созыва принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

"На заседании совет фракций пяти партий, получивших места в законодательной палате, выдвинули на пост спикера Нурдинжона Муйдинхановича Исмаилова", - заявил на заседании председатель политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана, руководитель фракции партии в нижней палате Актам Хаитов. В ходе тайного голосования за кандидатуру Исмалова проголосовали 147 депутатов.

Исмаилов был впервые избран спикером нижней палаты парламента Узбекистана в январе 2015 года, по итогам предыдущих выборов в нижнюю палату.

Спикер законодательной палаты республики избирается большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий палаты. Спикер палаты на период исполнения своих обязанностей приостанавливает членство в политической партии и не может входить в состав фракции и депутатской группы, он также не может быть избран в состав комитетов. Спикер палаты может быть досрочно отозван по решению депутатов, для этого необходимо две трети голосов детатов.