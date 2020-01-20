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2020-01-20T08:58+0300
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Исмаилова вновь избрали спикером законодательной палаты Узбекистана
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РИА Новости

Исмаилова вновь избрали спикером законодательной палаты Узбекистана

08:58 20.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте
Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 20 янв - РИА Новости. Депутаты нового состава законодательной палаты (нижней палаты парламента) Узбекистана в понедельник на первом заседании вновь избрали спикером палаты Нурдинжона Исмаилова, передает корреспондент РИА Новости.
Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые был сформирован в 2005 году. В верхней палате – Сенате - работают 100 депутатов, в законодательной палате - 150 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. Выборы в законодательную палату прошли в два тура – 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года.
В работе первого заседания законодательной палаты нового созыва принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"На заседании совет фракций пяти партий, получивших места в законодательной палате, выдвинули на пост спикера Нурдинжона Муйдинхановича Исмаилова", - заявил на заседании председатель политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана, руководитель фракции партии в нижней палате Актам Хаитов. В ходе тайного голосования за кандидатуру Исмалова проголосовали 147 депутатов.
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Исмаилов был впервые избран спикером нижней палаты парламента Узбекистана в январе 2015 года, по итогам предыдущих выборов в нижнюю палату.
Спикер законодательной палаты республики избирается большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий палаты. Спикер палаты на период исполнения своих обязанностей приостанавливает членство в политической партии и не может входить в состав фракции и депутатской группы, он также не может быть избран в состав комитетов. Спикер палаты может быть досрочно отозван по решению депутатов, для этого необходимо две трети голосов детатов.
По итогам выборов депутатов нижней палаты парламента 53 места получила Либерально-демократическая партия Узбекистана, 36 ─ Демократическая партия "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), 24 ─ социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), 22 ─ Народно-демократическая партия Узбекистана, 15 – Экологическая партия.
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