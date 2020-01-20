При прорыве трубы в гостинице в Перми пострадали два спасателя

Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два спасателя получили ожоги ног в мини-отеле "Карамель" в Перми, где после прорыва трубы пять человек погибли, а еще три были госпитализированы, сообщает пресс-служба городской скорой помощи.

Ранее минздрав Пермского края сообщал, что ЧП в гостинице Перми по адресу улица Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января. В результате прорыва трубы отопления погибли пять человек, трое пострадали. Следствие возбудило уголовное дело.

"Три человека в состоянии легкой тяжести от госпитализации отказались: мужчина, 34 года, спасатель, термический ожог голеней; мужчина, 59 лет, спасатель, термический ожог голеней; женщина, 53 года, администратор, поверхностное обморожение голеностопа, стоп", - говорится в сообщении.

По информации ведомства трое пострадавших были госпитализированы в ожоговый центр в ГБ им. Гринберга в состоянии средней тяжести.

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"Мужчина, 28 лет, термические ожоги кистей, ног; мужчина, 35 лет, термические ожоги ног; женщина, 33 года, термические ожоги кистей, ног, поясничной области", - уточняет пресс-служба.