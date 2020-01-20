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В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
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РИА Новости

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

08:56 20.01.2020 (обновлено: 11:41 20.01.2020)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМолодая семья на прогулке
Молодая семья на прогулке
© РИА Новости / Таисия Воронцова
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она отметила, что эти сроки релевантны и для оформления жилищных выплат на детей. По ее словам, в ближайшее время соответствующие изменения внесут в Бюджетный кодекс.
"Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро", — цитируют Бессараб "Известия".
Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский сообщил изданию, что требуется активная проработка и анализ требующих изменений документов, однако подготовительную часть этого процесса уже завершили.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить выплаты до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства считает необходимым продлить до конца 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 15:02Послание президента России Федеральному собранию
Эксперты: рост маткапитала повысит спрос на ипотеку
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РоссияСветлана БессарабВалерий РязанскийГосдума РФОбщество
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