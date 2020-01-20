В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она отметила, что эти сроки релевантны и для оформления жилищных выплат на детей. По ее словам, в ближайшее время соответствующие изменения внесут в Бюджетный кодекс.
"Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро", — цитируют Бессараб "Известия".
Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский сообщил изданию, что требуется активная проработка и анализ требующих изменений документов, однако подготовительную часть этого процесса уже завершили.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить выплаты до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства считает необходимым продлить до конца 2026 года.