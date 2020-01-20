В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Она отметила, что эти сроки релевантны и для оформления жилищных выплат на детей. По ее словам, в ближайшее время соответствующие изменения внесут в Бюджетный кодекс.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить выплаты до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства считает необходимым продлить до конца 2026 года.