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https://ria.ru/20200120/1563615930.html
Источник: прорвавшуюся в отеле в Перми трубу использовали с 1962 года
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РИА Новости
Источник: прорвавшуюся в отеле в Перми трубу использовали с 1962 года
УФА, 20 янв - РИА Новости. Труба отопления, прорвавшаяся в гостинице Перми, в результате чего погибли пять человек, эксплуатировалась с 1962 года и прорывалась неоднократно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Пермского края.
2020-01-20T08:51+0300
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Источник: прорвавшуюся в отеле в Перми трубу использовали с 1962 года

08:51 20.01.2020 (обновлено: 11:06 20.01.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Сотрудники МЧС РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
УФА, 20 янв - РИА Новости. Труба отопления, прорвавшаяся в гостинице Перми, в результате чего погибли пять человек, эксплуатировалась с 1962 года и прорывалась неоднократно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Пермского края.
"Труба отопления уже прорывалась неоднократно, но при ЧП жертв до этого не было. Известно, что труба эксплуатируется с 1962 года, ее не заменяли, только ремонтировали", - сказал источник.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеСледственный комитет РФПермьПроисшествия
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