Источник: прорвавшуюся в отеле в Перми трубу использовали с 1962 года
УФА, 20 янв - РИА Новости. Труба отопления, прорвавшаяся в гостинице Перми, в результате чего погибли пять человек, эксплуатировалась с 1962 года и прорывалась неоднократно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Пермского края.
УФА, 20 янв - РИА Новости. Труба отопления, прорвавшаяся в гостинице Перми, в результате чего погибли пять человек, эксплуатировалась с 1962 года и прорывалась неоднократно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Пермского края.
"Труба отопления уже прорывалась неоднократно, но при ЧП жертв до этого не было. Известно, что труба эксплуатируется с 1962 года, ее не заменяли, только ремонтировали", - сказал источник.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
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