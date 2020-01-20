Прокуратура проверит отель в Перми, где погибли люди

УФА, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура Пермского края проверит законность размещения людей в гостинице Перми, где в результате прорыва трубы отопления погибли пять человек, сообщает надзорный орган.
Ранее минздрав Пермского края сообщал, что ЧП в гостинице Перми по адресу улица Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января, в результате прорыва трубы отопления погибли пять человек, трое пострадали. Следствие возбудило уголовное дело.
"Прокуратура Пермского края и прокуратура Индустриального района Перми организовали проверку несчастного случая, произошедшего в мини-гостинице "Карамель", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, безопасность оказания и предоставления услуг на данном объекте, а также законность организации и размещения граждан, сообщает прокуратура Пермского края.
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