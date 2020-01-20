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Дело о гибели людей в пермском отеле передали в центральный аппарат СК
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РИА Новости
Дело о гибели людей в пермском отеле передали в центральный аппарат СК
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела о гибели людей в мини-отеле Пермского края в центральный аппарат СК, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2020-01-20T08:37+0300
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Дело о гибели людей в пермском отеле передали в центральный аппарат СК

08:37 20.01.2020 (обновлено: 11:07 20.01.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела о гибели людей в мини-отеле Пермского края в центральный аппарат СК, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели пяти человек при прорыве трубы в гостинице Перми.
"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.
ЧП в гостинице в Перми на улице Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января. По последним данным, при прорыве трубы с горячей водой погибли пять человек, трое пострадали.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеСледственный комитет РФАлександр БастрыкинПермский крайПроисшествия
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