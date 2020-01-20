Дело о гибели людей в пермском отеле передали в центральный аппарат СК

Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель СК России Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела о гибели людей в мини-отеле Пермского края в центральный аппарат СК, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Перми . Ранее сообщалось, что следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели пяти человек при прорыве трубы в гостинице

"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

ЧП в гостинице в Перми на улице Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января. По последним данным, при прорыве трубы с горячей водой погибли пять человек, трое пострадали.