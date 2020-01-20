Очевидец рассказал о ЧП в пермском отеле, где погибли пять человек

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Житель Перми рассказал порталу 59.ru подробности ЧП в гостинице, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек.
По словам мужчины, кипяток добрался до порога гостиницы.
"Страшно представить, что было внутри здания. Я живу здесь недалеко. Моя жена выглянула в 04:00, видит, что медики стоят тут. На улице еще темно было", - заявил очевидец, добавив, что гостиница располагалась в доме более шести лет.
По данным следствия, ночью 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошёл прорыв трубопровода с горячей водой, помещение отеля затопило. По предварительной информации, погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами доставлены в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.