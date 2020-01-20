Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
2020-01-20T08:22+0300
https://ria.ru/20200120/1563615212.html
"(НЕ)идеальный мужчина" возглавил российский прокат в выходные
https://cdn25.img.ria.ru/images/156339/69/1563396984_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bc83df3a9e0451c4d4c4ac3b5d10bfb.jpg
РИА Новости

"(НЕ)идеальный мужчина" возглавил российский прокат в выходные

08:22 20.01.2020
638
© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
© Предоставлено Централ Партнершип
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комедия Марюса Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной мужской роли возглавила российский прокат в выходные, собрав 297,5 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Портал сообщает, что данные на этот час предварительные и неофициальные.
Главная героиня Света (Марина Александрова) работает в компании по производству роботов и влюбляется в одного из них (Крид), когда у него случается программный сбой. Света выкупает робота и собирается связать с ним свою жизнь, что приводит к неожиданным последствиям.
На втором месте лидер предыдущих трех недель, комедия Клима Шипенко "Холоп" со сборами 230,6 миллиона долларов (сборы за 4 недели составили более 2,7 миллиарда долларов).
Певец Егор Крид
13 января, 22:10Культура
Егор Крид растрогал поклонниц треком к фильму "НЕидеальный мужчина"
Анимационный фильм "Камуфляж и шпионаж", собравший 106,9 миллиона рублей за выходные, занял третье место (сборы за 2 недели - 350 млн рублей).
На четвертом месте - новинка проката американо-канадский хоррор Николаса Песке "Проклятие", фильм собрал 67 миллионов рублей за первый уикенд.
Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" со сборами 43,7 миллиона рублей (общие сборы за 3 недели - 966,3 миллиона рублей).
Кадр из мультфильма Король лев
18 января, 22:21Культура
Зрители назвали самые жуткие сцены из детских зарубежных мультфильмов
110000
Обсудить 0
КультураКлим ШипенкоЕгор КридКиноФедор Бондарчук
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Погода в Москве
Синоптики пообещали москвичам "небывалую" погоду
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
Тимур Гайдуков
Экс-участник КВН за год до смерти рассказал об отношении к болезни
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Автомобиль скорой помощи
Очевидец рассказал о ЧП в пермском отеле, где погибли пять человек
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Письма с фронта Василия Смородина
В Москве школьники напишут "письма прадеду на фронт" к 75-летию Победы
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Как Россия и Израиль обидели Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
12:14МВД создало сайт для оперативных новостей
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
Лента новостейМолния