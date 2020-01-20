"(НЕ)идеальный мужчина" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комедия Марюса Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной мужской роли возглавила российский прокат в выходные, собрав 297,5 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Портал сообщает, что данные на этот час предварительные и неофициальные.
Главная героиня Света (Марина Александрова) работает в компании по производству роботов и влюбляется в одного из них (Крид), когда у него случается программный сбой. Света выкупает робота и собирается связать с ним свою жизнь, что приводит к неожиданным последствиям.
На втором месте лидер предыдущих трех недель, комедия Клима Шипенко "Холоп" со сборами 230,6 миллиона долларов (сборы за 4 недели составили более 2,7 миллиарда долларов).
Анимационный фильм "Камуфляж и шпионаж", собравший 106,9 миллиона рублей за выходные, занял третье место (сборы за 2 недели - 350 млн рублей).
На четвертом месте - новинка проката американо-канадский хоррор Николаса Песке "Проклятие", фильм собрал 67 миллионов рублей за первый уикенд.
Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" со сборами 43,7 миллиона рублей (общие сборы за 3 недели - 966,3 миллиона рублей).