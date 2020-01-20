Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв – РИА Новости. Спасатели нашли заблудившегося жителя Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки , который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС

Об исчезновении 39-летнего мужчины спасателям рассказал житель Карагинского района. По словам заявителя, его брат отправился на снегоходе из села Ивашка в село Карага и пропал.

Несколько дней мужчину искали спасатели и волонтеры. Пропавший житель Камчатки был обнаружен в 12-ти километрах от устья реки Макаровка. Инцидент произошёл на прошлой неделе, однако в МЧС о нем сообщили только в понедельник.

"Как оказалось, житель Ивашки выехал в село Карага в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Температура воздуха в тех краях опускалась до минус 15-20 градусов. Выяснилось, что мужчина провел возле костра около трех суток", - говорится в сообщении.