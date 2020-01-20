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Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
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РИА Новости

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

08:19 20.01.2020 (обновлено: 09:22 20.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюСпасатели КГКУ "ЦОД" посёлка Оссора обнаружили снегоходчика, который заблудился в условиях непогоды. 20 января 2020
Спасатели КГКУ ЦОД посёлка Оссора обнаружили снегоходчика, который заблудился в условиях непогоды. 20 января 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Спасатели КГКУ "ЦОД" посёлка Оссора обнаружили снегоходчика, который заблудился в условиях непогоды. 20 января 2020
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв – РИА Новости. Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Об исчезновении 39-летнего мужчины спасателям рассказал житель Карагинского района. По словам заявителя, его брат отправился на снегоходе из села Ивашка в село Карага и пропал.
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Несколько дней мужчину искали спасатели и волонтеры. Пропавший житель Камчатки был обнаружен в 12-ти километрах от устья реки Макаровка. Инцидент произошёл на прошлой неделе, однако в МЧС о нем сообщили только в понедельник.
"Как оказалось, житель Ивашки выехал в село Карага в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Температура воздуха в тех краях опускалась до минус 15-20 градусов. Выяснилось, что мужчина провел возле костра около трех суток", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что спасатели отвезли мужчину в ближайшую больницу для тщательного обследования. По предварительной информации, у него лёгкая степень обморожения кистей и стоп.
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