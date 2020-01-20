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Чукотка в 2019 году увеличила добычу природного газа на 72%
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РИА Новости

Чукотка в 2019 году увеличила добычу природного газа на 72%

08:09 20.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаЗавод по производству сжиженного природного газа
Завод по производству сжиженного природного газа
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Завод по производству сжиженного природного газа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Добыча природного газа на Чукотке в 2019 году выросла до 65,5 миллиона кубометров, что выше показателя 2018 года на 72%, сообщает правительство региона.
"Чукотка увеличила добычу газа на 72% по итогам 2019 года... Это самый высокий прирост среди всех полезных ископаемых по сравнению с 2018 годом. Итоги подвели в окружном комитете природных ресурсов и экологии. В январе-декабре 2019-го в регионе было получено почти 65,5 миллиона кубических метров газа. Объемы обусловлены потребностями Анадырской ТЭЦ и переводом одного котла станции на природный газ", - говорится в сообщении.
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Также по сравнению с 2018 годом на 16% выросла добыча угля - до почти 833 тысяч тонн. Основной объем добыла компания "Берингпромуголь", якорный резидент ТОР "Чукотка", увеличив добычу каменного угля на треть. При этом показатели "Шахты Угольная" сократились на 41%.
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ЧукоткаЭкономика
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