Чукотка в 2019 году увеличила добычу природного газа на 72%

"Чукотка увеличила добычу газа на 72% по итогам 2019 года... Это самый высокий прирост среди всех полезных ископаемых по сравнению с 2018 годом. Итоги подвели в окружном комитете природных ресурсов и экологии. В январе-декабре 2019-го в регионе было получено почти 65,5 миллиона кубических метров газа. Объемы обусловлены потребностями Анадырской ТЭЦ и переводом одного котла станции на природный газ", - говорится в сообщении.