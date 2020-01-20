СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле

По данным следствия, ночью 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошёл прорыв трубопровода с горячей водой, помещение отеля затопило. По предварительной информации, погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами доставлены в больницу.

Уголовное дело заведено по статье УК "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет.

Следователи допрашивают потерпевших, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия.

Ранее Минздрав Пермского края сообщал, что ЧП произошло в гостинице в Перми на улице Советской Армии, дом 21.