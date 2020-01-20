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СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле
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РИА Новости
СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле
УФА, 20 янв - РИА Новости. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при прорыве трубы в гостинице Перми, сообщает СКР.
2020-01-20T08:07+0300
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СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле

08:07 20.01.2020 (обновлено: 08:37 20.01.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УФА, 20 янв - РИА Новости. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при прорыве трубы в гостинице Перми, сообщает СКР.
По данным следствия, ночью 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошёл прорыв трубопровода с горячей водой, помещение отеля затопило. По предварительной информации, погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами доставлены в больницу.
Уголовное дело заведено по статье УК "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет.
Следователи допрашивают потерпевших, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия.
Ранее Минздрав Пермского края сообщал, что ЧП произошло в гостинице в Перми на улице Советской Армии, дом 21.
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