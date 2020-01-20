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В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа
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РИА Новости

В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа

08:03 20.01.2020 (обновлено: 08:41 20.01.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь в Южной Корее
Скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея запросила у Китая информацию о новом коронавирусе после того, как в стране появился первый заболевший с похожими симптомами и подозрением на заражение. Однако после проведения тестов оказалось, что болезнь пациента не была вызвана новым вирусом.
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Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в аэропорт Инчхон из Уханя 19 января. Женщина страдала от высокой температуры, что было обнаружено при прохождении карантинного досмотра. В KCDC заявили, что в настоящее время она находится в карантине и получает лечение.
В самом Китае уже третий человек скончался от нового типа коронавируса, а общее число заразившихся достигло 198 человек. Первый случай заражения также был зафиксирован и в Японии. Сообщалось, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
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