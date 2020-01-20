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Прокуроры призвали ограничить нарушителей в правах на землю у Байкала
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РИА Новости

Прокуроры призвали ограничить нарушителей в правах на землю у Байкала

07:58 20.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкДом в Прибайкальском национальном парке на побережье Байкала в Иркутской области
Дом в Прибайкальском национальном парке на побережье Байкала в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Дом в Прибайкальском национальном парке на побережье Байкала в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Ограничение прав на земельные участки в границах особо охраняемых природных территорий на Байкале необходимо вводить для всех собственников, грубо нарушающих природоохранное законодательство, сообщил РИА Новости представитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале, в частности, в районе поселка Листвянка Иркутской области. Жители этого населенного пункта обеспокоены, что китайские бизнесмены строят на берегу туристические базы для своих соотечественников, а затем планируют открыть и полноценные гостиницы.
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"В целом мы поддерживаем данную позицию, но при этом полагаем, что необходимо ввести ограничение прав на земельные участки в границах особо охраняемых природных территорий для всех собственников, грубо нарушающих природоохранное законодательство. Речь идет не только о китайских турбазах на Байкале", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что вопрос о сносе турбаз можно ставить там, где объект возведен на территории, где категорически не должно быть построек и где на протяжении долгого времени не устраняются нарушения, выявленные в ходе прокурорских проверок.
"Сносить нужно тех, кто не хочет работать в правовом поле. В своей деятельности мы руководствуемся нормами природоохранного законодательства вне зависимости от национальности", - отметил представитель природоохранной прокуратуры.
Вопрос о сносе именно китайских турбаз, по мнению представителя прокуратуры, был поднят в связи с ситуацией в поселке Листвянка, где местные власти выделили китайцам разрешение на приобретение земли под застройку. В настоящее время в отношении главы муниципалитета в этой связи расследуется уголовное дело.
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