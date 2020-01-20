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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом
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РИА Новости

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом

07:51 20.01.2020 (обновлено: 11:24 20.01.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Московской областиДТП с участием поезда в городском округе Воскресенск, 67-й км Московской ж/д, в районе д. Фаустово. 20 января 2020
ДТП с участием поезда в городском округе Воскресенск, 67-й км Московской ж/д, в районе д. Фаустово. 20 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
ДТП с участием поезда в городском округе Воскресенск, 67-й км Московской ж/д, в районе д. Фаустово. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Подмосковье, двое погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Сегодня около 4.45 на пересечении 67-й километр железной дороги "Москва-Рязань" и 10-й километр автодороги "ММК-Чечевилово" по неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на железнодорожные пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования", - сказали в ведомстве.
По предварительной информации МВД, погибли двое из легкового автомобиля - водитель и пассажир.
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