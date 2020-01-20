В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом

"Сегодня около 4.45 на пересечении 67-й километр железной дороги "Москва-Рязань" и 10-й километр автодороги "ММК-Чечевилово" по неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на железнодорожные пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования", - сказали в ведомстве.