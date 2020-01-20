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Число погибших при прорыве трубы в отеле в Перми выросло до пяти
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РИА Новости

Число погибших при прорыве трубы в отеле в Перми выросло до пяти

07:29 20.01.2020 (обновлено: 09:42 20.01.2020)
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© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
УФА/МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти, еще трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края РИА Новости сообщали, что четыре человека погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми. По данным министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, прорвало трубу отопления, отель находится по адресу улица Советской Армии, дом 21. После ЧП губернатор Максим Решетников поручил министерствам соцразвития и здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
"В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще три человека получили ожоги, они госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.
Как сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края, подтвердивший гибель пяти человек, в больнице находятся двое пострадавших. "По уточненным данным погибли пять человек, двое находятся в больнице. Их состояние уточнятся", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы губернатора региона, информация о происшествии спасателям поступила около 2.00 (00.00 мск). "Труба прорвалась в гостинице, которая находится на цокольном этаже здания", - пояснили агентству в пресс-службе.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
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20 января, 08:28
ИБИероним Босх
22101101
Наверное, как во время питерского губернаторства Валентины, деньги брали на новые трубы, а перекладывали старые с места на место - люди гибли от прорыва кипятка.
20 января, 08:17
vyachnick Новиков
2510012
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