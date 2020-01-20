Число погибших при прорыве трубы в отеле в Перми выросло до пяти

На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми

© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми

УФА/МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти, еще трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края РИА Новости сообщали, что четыре человека погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми. По данным министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, прорвало трубу отопления, отель находится по адресу улица Советской Армии, дом 21. После ЧП губернатор Максим Решетников поручил министерствам соцразвития и здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

"В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще три человека получили ожоги, они госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Как сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края, подтвердивший гибель пяти человек, в больнице находятся двое пострадавших. "По уточненным данным погибли пять человек, двое находятся в больнице. Их состояние уточнятся", - сказал собеседник агентства.