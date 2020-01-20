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Власти окажут помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в Перми
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РИА Новости
Власти окажут помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в Перми
УФА, 20 янв - РИА Новости. Власти Пермского края окажут необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы с горячей водой в отеле Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководства региона со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.
2020-01-20T07:13+0300
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Власти окажут помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в Перми

07:13 20.01.2020 (обновлено: 08:39 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 20 янв - РИА Новости. Власти Пермского края окажут необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы с горячей водой в отеле Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководства региона со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.
Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края РИА Новости сообщали, что четыре человека погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми. По данным министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, есть три пострадавших, они госпитализированы. Она добавила, что прорвало трубу отопления, отель находится по адресу улица Советской Армии, дом 21.
"Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерствам соцразвития и здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших", - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
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