Власти окажут помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в Перми

Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края РИА Новости сообщали, что четыре человека погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми. По данным министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, есть три пострадавших, они госпитализированы. Она добавила, что прорвало трубу отопления, отель находится по адресу улица Советской Армии, дом 21.