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Культура
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Южнокорейский фильм "Паразиты" получил премию Гильдии киноактеров США
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РИА Новости

Южнокорейский фильм "Паразиты" получил премию Гильдии киноактеров США

07:09 20.01.2020
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© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) – за лучший актерский состав, 26-я ежегодная церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
На награду за лучший актерский состав также претендовали фильмы "Ирландец", "Скандал", "Однажды в Голливуде", "Кролик Джоджо". Одержавшие победу "Паразиты" стали первой иностранной лентой, завоевавшей приз актерской гильдии США.
Награду SAG Awards за лучшую мужскую роль ожидаемо получил Хоакин Феникс ("Джокер"), в категории "Лучшая мужская роль второго плана" победу одержал Брэд Питт за "Однажды в Голливуде".
Премию актерской гильдии за лучшую женскую роль, как и ожидали критики, получила Рене Зеллвегер ("Джуди"). Эта роль ранее уже принесла ей "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". Обошлось без сюрпризов и в категории "лучшая женская роль второго плана", SAG Awards в ней за драму "Брачная история" завоевала также ранее отмеченная "Золотым глобусом" Лора Дерн.
Наиболее известные номинанты на лучшего режиссера 92-й церемонии Оскара: Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Тодд Филлипс
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Оставшийся за кругом номинантов исполнитель главной роли в фильме "Ирландец" Роберт Де Ниро на прошедшей SAG Award был удостоен награды за вклад в профессию.
За актерские работы на телеэкране премии актерской гильдии удостоены сериалы "Корона" и "Удивительная миссис Мейзел".
За роли в драматическом сериале награду получили Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") и Питер Динклэйдж ("Игра Престолов"), за роль в комедийном сериале члены актерской гильдии отметили Тони Шелуба ("Удивительная миссис Мейзел") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь").
SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, которые определяются в 15 номинациях как за роли в кинофильмах, так и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.
Награда SAG Award считается одним из существенных показателей предстоящего в феврале вручения награды киноакадемии США "Оскар".
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КультураГильдия киноактеров СШАЮжная КореяСША
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