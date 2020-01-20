Южнокорейский фильм "Паразиты" получил премию Гильдии киноактеров США

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил главную премию Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) – за лучший актерский состав, 26-я ежегодная церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

На награду за лучший актерский состав также претендовали фильмы "Ирландец", "Скандал", "Однажды в Голливуде", "Кролик Джоджо". Одержавшие победу "Паразиты" стали первой иностранной лентой, завоевавшей приз актерской гильдии США.

Награду SAG Awards за лучшую мужскую роль ожидаемо получил Хоакин Феникс ("Джокер"), в категории "Лучшая мужская роль второго плана" победу одержал Брэд Питт за "Однажды в Голливуде".

Премию актерской гильдии за лучшую женскую роль, как и ожидали критики, получила Рене Зеллвегер ("Джуди"). Эта роль ранее уже принесла ей "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". Обошлось без сюрпризов и в категории "лучшая женская роль второго плана", SAG Awards в ней за драму "Брачная история" завоевала также ранее отмеченная "Золотым глобусом" Лора Дерн.

Оставшийся за кругом номинантов исполнитель главной роли в фильме "Ирландец" Роберт Де Ниро на прошедшей SAG Award был удостоен награды за вклад в профессию.

За актерские работы на телеэкране премии актерской гильдии удостоены сериалы "Корона" и "Удивительная миссис Мейзел".

За роли в драматическом сериале награду получили Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") и Питер Динклэйдж ("Игра Престолов"), за роль в комедийном сериале члены актерской гильдии отметили Тони Шелуба ("Удивительная миссис Мейзел") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь").

SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, которые определяются в 15 номинациях как за роли в кинофильмах, так и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.