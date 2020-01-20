В Москве изъяли более 4,5 тысячи банок жевательного табака

"В цехе, расположенном в одном из складских помещений на востоке столицы, была организована фасовка никотиносодержащих смесей и ее хранение. В производственном помещении площадью 240 квадратных метров находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты. Изъято 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно, с никотиновой жевательной смесью, и более 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции", - рассказала Волк.