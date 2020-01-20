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В Москве изъяли более 4,5 тысячи банок жевательного табака
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РИА Новости

В Москве изъяли более 4,5 тысячи банок жевательного табака

06:57 20.01.2020 (обновлено: 06:58 20.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Московские полицейские пресекли изготовление никотиносодержащих смесей, изъяли более 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В цехе, расположенном в одном из складских помещений на востоке столицы, была организована фасовка никотиносодержащих смесей и ее хранение. В производственном помещении площадью 240 квадратных метров находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты. Изъято 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно, с никотиновой жевательной смесью, и более 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции", - рассказала Волк.
По ее словам, возбуждено дело по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).
"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности", - заключила Волк.
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