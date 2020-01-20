Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T09:33+0300
https://ria.ru/20200120/1563614275.html
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
https://cdn25.img.ria.ru/images/156361/67/1563616713_0:456:901:963_1036x0_80_0_0_6dcabcf40131a32e7ef672913346d5ab.jpg
РИА Новости

В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком

06:43 20.01.2020 (обновлено: 09:33 20.01.2020)
69087
© Фото : СУ СК РФ по Пермскому краюНа месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
© Фото : СУ СК РФ по Пермскому краю
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
УФА, 20 янв — РИА Новости. Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.
Тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.
По данным регионального Минздрава, еще три человека пострадали, их госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также ожоги получили два спасателя.
Глава ведомства Оксана Мелехова отметила в Instagram, что первая бригада скорой помощи прибыла через десять минут после вызова.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
На место трагедии приехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
97143645747
Обсудить 38
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Да-а! Когда в стране развели огромное количество горе-бизнесменов у которых напрочь отсутствуют какие либо знания, то люди будут от этого гибнуть толпами и никакие потуги в демографии не помогут. Может хватит плодить дураков по всей стране? Хотя власть на это не пойдёт, ведь ей нужны не образованные люди, а дураки, их легче облапошить.
20 января, 07:33
VTVass1ly Terkin
33102229
Какой "Му...." дал разрешение на открытие отеля в подвале жилого дома?
20 января, 07:14
Юра Титов
3900023
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Погода в Москве
Синоптики пообещали москвичам "небывалую" погоду
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Тимур Гайдуков
Экс-участник КВН за год до смерти рассказал об отношении к болезни
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Автомобиль скорой помощи
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
Лента новостейМолния