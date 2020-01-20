В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком

На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми

На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми

УФА, 20 янв — РИА Новости. Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.

Тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

По данным регионального Минздрава, еще три человека пострадали, их госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также ожоги получили два спасателя.

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