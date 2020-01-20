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Приморцу дали пожизненный срок за три убийства
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РИА Новости

Приморцу дали пожизненный срок за три убийства

06:03 20.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Суд в Приморье признал местного жителя виновным в трех убийствах и покушении на убийство трехлетнего ребенка и 19-летнего юноши и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональное СУ СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что 29 октября 2018 года в Дальнереченске подсудимый вместе с группой лиц совершил грабеж в магазине. После совершения грабежа он стал опасаться, что один из соучастников сообщит о случившемся в правоохранительные органы, и решил убить его. В те же сутки под предлогом совершения другого преступления он приехал с потерпевшим в безлюдное место, где выстрелил в последнего из пистолета и убил", - говорится в сообщении.
Через месяц фигурант во время распития спиртного со знакомой узнал о том, что она ему изменяет, и убил ее ножом, сообщает СУ СК. Также он, желая избавиться от очевидца, убил женщину, рассказавшую ему об этой измене. В этот момент в доме находились 19-летний парень и трехлетний ребенок. Фигурант ударил ножом юношу и поджег дом. Раненому удалось сбежать, его спасли, а ребенка успели вынести из пылающего дома.
"По уголовному делу проведено белее десяти судебных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей. Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отмечают следователи.
Сотрудник полиции в суде
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