Приморцу дали пожизненный срок за три убийства

"Следствием и судом установлено, что 29 октября 2018 года в Дальнереченске подсудимый вместе с группой лиц совершил грабеж в магазине. После совершения грабежа он стал опасаться, что один из соучастников сообщит о случившемся в правоохранительные органы, и решил убить его. В те же сутки под предлогом совершения другого преступления он приехал с потерпевшим в безлюдное место, где выстрелил в последнего из пистолета и убил", - говорится в сообщении.