СМИ: Mitsubishi Electric подверглась кибератаке

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости. Японская корпорация Mitsubishi Electric подверглась атаке хакеров, предположительно, со стороны группы киберпреступников из Китая, сообщило в понедельник агентство Киодо.
По его данным, в этой компании, играющей ключевую роль в обороне и инфраструктуре Японии, из-за хакеров могла произойти утечка информации, касающейся госведомств и бизнес-партнеров Mitsubishi. Однако, конфиденциальные данные в области обороны, энергетической и транспортной инфраструктуры страны остались нетронутыми.
Подозревая в случившемся китайских хакеров, компания отмечает, что в июне прошлого года была замечена подозрительная активность с устройства в Японии, с помощью которого, как выяснилось, был получен нелегальный доступ, в частности к данным головного офиса компании.
Mitsubishi Electric в Японии в 2018 году была третьим по величине подрядчиком министерства обороны страны и разрабатывает технологии по противодействию кибератакам. Так, на сайте компании представлена технология, которая названа "решением проблемы новейших кибератак".