СМИ: Mitsubishi Electric подверглась кибератаке

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости. Японская корпорация Японская корпорация Mitsubishi Electric подверглась атаке хакеров, предположительно, со стороны группы киберпреступников из Китая , сообщило в понедельник агентство Киодо

По его данным, в этой компании, играющей ключевую роль в обороне и инфраструктуре Японии, из-за хакеров могла произойти утечка информации, касающейся госведомств и бизнес-партнеров Mitsubishi. Однако, конфиденциальные данные в области обороны, энергетической и транспортной инфраструктуры страны остались нетронутыми.

Подозревая в случившемся китайских хакеров, компания отмечает, что в июне прошлого года была замечена подозрительная активность с устройства в Японии, с помощью которого, как выяснилось, был получен нелегальный доступ, в частности к данным головного офиса компании.