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Экс-участник КВН за год до смерти рассказал об отношении к болезни
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РИА Новости

Экс-участник КВН за год до смерти рассказал об отношении к болезни

05:21 20.01.2020 (обновлено: 05:31 20.01.2020)
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© Фото : аккаунт Тимура Гайдукова в InstagramТимур Гайдуков
Тимур Гайдуков
© Фото : аккаунт Тимура Гайдукова в Instagram
Тимур Гайдуков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За год до смерти бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков рассказал, как отнесся к тому, что он болен лейкозом. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале "Ведущий Сергей Берлизов" 31 декабря 2018 года.
По словам Гайдукова, когда он узнал о диагнозе, то в первую очередь подумал о здоровье. "Что все будет хорошо, мы победим, по-любому", - сказал он, поблагодарив за поддержку всех родных и близких.
Самым тяжелым периодом Гайдуков назвал первый месяц болезни. "Когда ты сдаешь очень много анализов, когда каждый день у тебя проходят процедуры", - добавил Гайдуков, выразив надежду на лучшее.
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Тимур Гайдуков ушел из жизни 19 января 2020 года в возрасте 36 лет. О том, что он серьезно болен, стало известно осенью 2018 года. Тогда на своей странице в Instagram Гайдуков сообщил, что врачи поставили ему диагноз "острый лимфобластозный лейкоз". Все это время он боролся с болезнью, а друзья собирали ему деньги. Неделю назад сообщил, что нашелся человек, который сразу перечислил ему сумму в 1 634 000 рублей и закрыл вопрос по приобретению препарата.
В 2005 году Гайдуков окончил Пятигорский государственный университет. Во время учебы Гайдуков начал играть в КВН, став участником команды "Город Пятигорск". В 2010 году команда стала чемпионом Первой лиги КВН, а в 2011-м дебютировала в Высшей лиге, которую выиграла два года спустя.
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