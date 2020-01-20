Экс-участник КВН за год до смерти рассказал об отношении к болезни

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За год до смерти бывший участник За год до смерти бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков рассказал, как отнесся к тому, что он болен лейкозом. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале "Ведущий Сергей Берлизов" 31 декабря 2018 года.

По словам Гайдукова, когда он узнал о диагнозе, то в первую очередь подумал о здоровье. "Что все будет хорошо, мы победим, по-любому", - сказал он, поблагодарив за поддержку всех родных и близких.

Самым тяжелым периодом Гайдуков назвал первый месяц болезни. "Когда ты сдаешь очень много анализов, когда каждый день у тебя проходят процедуры", - добавил Гайдуков, выразив надежду на лучшее.

Тимур Гайдуков ушел из жизни 19 января 2020 года в возрасте 36 лет. О том, что он серьезно болен, стало известно осенью 2018 года. Тогда на своей странице в Instagram Гайдуков сообщил, что врачи поставили ему диагноз "острый лимфобластозный лейкоз". Все это время он боролся с болезнью, а друзья собирали ему деньги. Неделю назад сообщил, что нашелся человек, который сразу перечислил ему сумму в 1 634 000 рублей и закрыл вопрос по приобретению препарата.