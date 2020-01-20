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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-20T05:21+0300
https://ria.ru/20200120/1563614065.html
Жители Дейр-эз-Зора восстанавливают сельское хозяйство
https://cdn22.img.ria.ru/images/150813/09/1508130972_0:327:1027:905_1036x0_80_0_0_6665b4b2aa93823c3f45fb8a16ce597c.jpg
РИА Новости

Жители Дейр-эз-Зора восстанавливают сельское хозяйство

05:21 20.01.2020
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© AFP 2019 / StringerВид Дейр-эз-Зора
Вид Дейр-эз-Зора
© AFP 2019 / Stringer
Вид Дейр-эз-Зора. Архивное фото
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 20 янв - РИА Новости. Жители ранее охваченной войной провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии восстанавливают сельское хозяйство благодаря помощи центральных властей и местным программам, передает корреспондент РИА Новости.
Регион и его одноименный центр до войны был одним из сельскохозяйственных центров страны с развитым скотоводством и растениеводством, здесь выращивали зерно и хлопок.
Как рассказали жители провинции, где сейчас идет посевной сезон, сирийские власти помогают им государственными субсидиями, которые выдаются не деньгами, а техникой и оборудованием. Фермер же должен будет отдать по закону 10% своего урожая государству.
"Трактор мне выдали по местной сельскохозяйственной программе. Сам бы я не смог купить его. По условиям я могу бесплатно им пользоваться, но обязан помочь вспахать земли соседям", - сказал беседе с журналистами местный житель Мухаммед Ибрагим.
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Жители провинции совместными усилиями наладили масштабную систему полива, которая сможет обеспечить водой поля в окрестностях города Дейр-эз-Зор.
"Мы восстанавливали целый год эту систему, она важна для нашего региона. Ежедневно эта система может обеспечить водой 50 гектаров земли, лишь бы электричество было бесперебойным", - рассказал журналистам еще один местный житель Джамиль Ясин Джаррад.
Для Гаджинат аль-Амияль, матери восьмерых детей, сельское хозяйство - единственный способ прокормить семью. "Мы долго копили деньги, чтобы купить корову. Это единственная возможность прокормить нашу семью. Молока хватает и для детей, и для продажи", - отметила она.
Около 85% Дейр-Эз-Зора разрушено авиаударами возглавляемой США международной коалиции. После ударов в полях осталось много неразорвавшихся боеприпасов, которые помогли разминировать российские военнослужащие. По информации российских военнослужащих, местные власти самостоятельно восстанавливают город, однако людей для этого не хватает.
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Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Сирия
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