Жители Дейр-эз-Зора восстанавливают сельское хозяйство

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 20 янв - РИА Новости. Жители ранее охваченной войной провинции Жители ранее охваченной войной провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии восстанавливают сельское хозяйство благодаря помощи центральных властей и местным программам, передает корреспондент РИА Новости.

Регион и его одноименный центр до войны был одним из сельскохозяйственных центров страны с развитым скотоводством и растениеводством, здесь выращивали зерно и хлопок.

Как рассказали жители провинции, где сейчас идет посевной сезон, сирийские власти помогают им государственными субсидиями, которые выдаются не деньгами, а техникой и оборудованием. Фермер же должен будет отдать по закону 10% своего урожая государству.

"Трактор мне выдали по местной сельскохозяйственной программе. Сам бы я не смог купить его. По условиям я могу бесплатно им пользоваться, но обязан помочь вспахать земли соседям", - сказал беседе с журналистами местный житель Мухаммед Ибрагим.

Жители провинции совместными усилиями наладили масштабную систему полива, которая сможет обеспечить водой поля в окрестностях города Дейр-эз-Зор.

"Мы восстанавливали целый год эту систему, она важна для нашего региона. Ежедневно эта система может обеспечить водой 50 гектаров земли, лишь бы электричество было бесперебойным", - рассказал журналистам еще один местный житель Джамиль Ясин Джаррад.

Для Гаджинат аль-Амияль, матери восьмерых детей, сельское хозяйство - единственный способ прокормить семью. "Мы долго копили деньги, чтобы купить корову. Это единственная возможность прокормить нашу семью. Молока хватает и для детей, и для продажи", - отметила она.