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РИА Наука
2020-01-20T05:09+0300
https://ria.ru/20200120/1563614017.html
Ученый рассказал об опасности изменения климата для пингвинов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155305/35/1553053554_0:0:3395:1911_1036x0_80_0_0_c8469611e1e78e4c2db545f1bba1cd48.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об опасности изменения климата для пингвинов

05:09 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПингвины
Пингвины
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пингвины. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потепление, сокращение площади льда, а также изменение кормовой базы может привести к исчезновению некоторых видов пингвинов, самый высокий риск у пингвинов-обитателей островов, которые предпочитают прохладный климат, сообщил РИА Новости сотрудник Зоологического музея МГУ, орнитолог Павел Смирнов в День осведомленности о пингвинах, который отмечается 20 января.
"Наиболее уязвимы из ныне живущих пингвинов узкоареальные виды, популяции которых сосредоточены в ограниченном числе колоний на небольших островах вокруг Антарктиды. Любые изменения среды обитания, в том числе климатические, рискуют обрушить и без того в норме невысокую численность этих птиц до критически низких значений", - сообщил Смирнов.
Он уточнил, что наибольшая опасность исчезновения угрожает Антарктическим пингвинам рода Pygoscelis, которые встречаются в Антарктиде, островах Южного океана, а также на субантарктических островах, типа Фолклендов и Кергелена. Кроме того, исчезнуть могут очковые пингвины рода Spheniscus, обитающие у южного побережья Африки, на юге Южной Америки и даже на Галапагосских островах.
"Глобальное потепление способно действовать и опосредованно. Например, виды, которым не вредит рост среднегодовых температур сам по себе, могут пострадать от изменения режима осадков, обеднения кормовой базы или в результате получения преимуществ более теплолюбивыми видами-конкурентами", - пояснил ученый.
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Собеседник агентства отметил, что взаимодействие пингвинов с чужеродными видами и перевылов рыбы и головоногих, которыми кормятся пингвины, также усиливают давление на пингвинов и сокращают их шансы на выживание.
"Тем не менее, жизнь этих нелетающих пернатых в существенном отдалении от людей гарантировала большинству их видов относительно спокойную жизнь. Известен лишь один случай, когда преследование человеком и завезёнными им млекопитающими привело к полному вымиранию целого вида пингвинов. Это случилось в XV-XVII веках,  когда на новозеландских островах Чатем вслед за их колонизацией полинезийцами мориори вымер местный вид хохлатых пингвинов - Чатемский пингвин (Eudyptes chathamensis)", - отметил Смирнов.
Как уточнила представитель России в коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, проблема исчезновения пингвинов актуальна и обсуждается на международных переговорах по сохранению Антарктики.
"По данным экспедиций 2019 года, численность Антарктических пингвинов на Пингвиньем острове упала на 75% за последние 40 лет. Исчезает криль - основная кормовая база пингвинов. Экосистеме пингвинов угрожает и освоение Антарктики и Южного океана. Именно поэтому коалиция ASOC призывает к тому, чтобы 35% территории Южного океана были заповедными", - сказала Жаркова.
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РИА НаукапингвиныВесь мир
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