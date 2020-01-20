Ученый рассказал об опасности изменения климата для пингвинов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потепление, сокращение площади льда, а также изменение кормовой базы может привести к исчезновению некоторых видов Потепление, сокращение площади льда, а также изменение кормовой базы может привести к исчезновению некоторых видов пингвинов , самый высокий риск у пингвинов-обитателей островов, которые предпочитают прохладный климат, сообщил РИА Новости сотрудник Зоологического музея МГУ, орнитолог Павел Смирнов в День осведомленности о пингвинах, который отмечается 20 января.

"Наиболее уязвимы из ныне живущих пингвинов узкоареальные виды, популяции которых сосредоточены в ограниченном числе колоний на небольших островах вокруг Антарктиды. Любые изменения среды обитания, в том числе климатические, рискуют обрушить и без того в норме невысокую численность этих птиц до критически низких значений", - сообщил Смирнов.

Он уточнил, что наибольшая опасность исчезновения угрожает Антарктическим пингвинам рода Pygoscelis, которые встречаются в Антарктиде, островах Южного океана, а также на субантарктических островах, типа Фолклендов и Кергелена. Кроме того, исчезнуть могут очковые пингвины рода Spheniscus, обитающие у южного побережья Африки, на юге Южной Америки и даже на Галапагосских островах.

"Глобальное потепление способно действовать и опосредованно. Например, виды, которым не вредит рост среднегодовых температур сам по себе, могут пострадать от изменения режима осадков, обеднения кормовой базы или в результате получения преимуществ более теплолюбивыми видами-конкурентами", - пояснил ученый.

Собеседник агентства отметил, что взаимодействие пингвинов с чужеродными видами и перевылов рыбы и головоногих, которыми кормятся пингвины, также усиливают давление на пингвинов и сокращают их шансы на выживание.

"Тем не менее, жизнь этих нелетающих пернатых в существенном отдалении от людей гарантировала большинству их видов относительно спокойную жизнь. Известен лишь один случай, когда преследование человеком и завезёнными им млекопитающими привело к полному вымиранию целого вида пингвинов. Это случилось в XV-XVII веках, когда на новозеландских островах Чатем вслед за их колонизацией полинезийцами мориори вымер местный вид хохлатых пингвинов - Чатемский пингвин (Eudyptes chathamensis)", - отметил Смирнов.

Как уточнила представитель России в коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, проблема исчезновения пингвинов актуальна и обсуждается на международных переговорах по сохранению Антарктики.