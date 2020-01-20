В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью

ЯКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью корью в Ситуация с заболеваемостью корью в Якутске стабилизировалась, за прошедшую неделю в городе заболели два человека, сообщает пресс-служба мэрии.

В понедельник на городской планерке в администрации города начальник управления здравоохранения Якутска Леонид Апросимов проинформировал о данных мониторинга заболеваемости корью.

По информации горздрава, по состоянию на 20 января общее количество заболевших корью в Якутске составило 73 человека, в том числе 53 взрослых и 20 детей. "Рост за неделю – двое больных, отмечается стабилизация ситуации. Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются", - отметил Апросимов.

Ранее сообщалось, что иммунизация населения против кори в Якутии продлится до 1 марта.