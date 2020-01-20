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В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью
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РИА Новости

В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью

05:03 20.01.2020 (обновлено: 06:12 20.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц
Медик готовит шприц
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью корью в Якутске стабилизировалась, за прошедшую неделю в городе заболели два человека, сообщает пресс-служба мэрии.
В понедельник на городской планерке в администрации города начальник управления здравоохранения Якутска Леонид Апросимов проинформировал о данных мониторинга заболеваемости корью.
По информации горздрава, по состоянию на 20 января общее количество заболевших корью в Якутске составило 73 человека, в том числе 53 взрослых и 20 детей. "Рост за неделю – двое больных, отмечается стабилизация ситуации. Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются", - отметил Апросимов.
Ранее сообщалось, что иммунизация населения против кори в Якутии продлится до 1 марта.
По данным минздрава республики на 15 января, смертей от заболевания корью в Якутии не зарегистрировано, в республике зафиксированы 73 заболевших, из них 21 ребенок.
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