Ученые зафиксировали на вулкане Эбеко на Курилах два выброса пепла

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Два выброса пепла зафиксировано на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"В понедельник на вулкане Эбеко произошло два выброса пепла. Первый зафиксирован в 10.46 (2.46 мск), высота составила 2 километра. В 11.16 (3.16 мск) столб пепла поднялся уже на высоту 3 километра. Шлейф в обоих случаях распространился в восточном направлении на расстояние 6 километров. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности", - отметила Чибисова.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются в течение трех лет с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана.
Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.