Ученые зафиксировали на вулкане Эбеко на Курилах два выброса пепла

"В понедельник на вулкане Эбеко произошло два выброса пепла. Первый зафиксирован в 10.46 (2.46 мск), высота составила 2 километра. В 11.16 (3.16 мск) столб пепла поднялся уже на высоту 3 километра. Шлейф в обоих случаях распространился в восточном направлении на расстояние 6 километров. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности", - отметила Чибисова.