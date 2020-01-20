Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
Ранее украинская погранслужба сообщила, что не пропустила в страну четырех актеров из России. При этом фамилии не назывались.
"Мы должны были ехать со спектаклем "Идея фикс", где мы втроем играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко", — рассказал актер.
По его словам, об отмене гастролей из-за решения украинских властей ему сообщил продюсер спектакля Андрей Бутин.
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Башаров отметил, что выступления были запланированы в восьми городах, при этом организаторы выступления в Запорожье сообщили зрителям об отмене спектакля только за 20 минут до его начала. "Видимо, чтобы деньги не возвращать, не знаю", — добавил артист.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что въезд на Украину из-за посещения Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность своего пребывания на Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и еще один сопровождавший их человек.
Многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. Данный список регулярно пополняется новыми именами. Среди тех, кого в разное время коснулись санкции, были Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и другие.
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