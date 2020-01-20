Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

Ранее украинская погранслужба сообщила, что не пропустила в страну четырех актеров из России . При этом фамилии не назывались.

"Мы должны были ехать со спектаклем "Идея фикс", где мы втроем играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко", — рассказал актер.

По его словам, об отмене гастролей из-за решения украинских властей ему сообщил продюсер спектакля Андрей Бутин.

Башаров отметил, что выступления были запланированы в восьми городах, при этом организаторы выступления в Запорожье сообщили зрителям об отмене спектакля только за 20 минут до его начала. "Видимо, чтобы деньги не возвращать, не знаю", — добавил артист.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что въезд на Украину из-за посещения Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность своего пребывания на Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и еще один сопровождавший их человек.