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2020-01-20T08:58+0300
https://ria.ru/20200120/1563613736.html
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
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РИА Новости

Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику

03:36 20.01.2020 (обновлено: 08:58 20.01.2020)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

"У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов. — Прим. ред.) <...> в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально", — уточнил собеседник агентства.

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны — импортеры российского оружия задолжали порядка трех миллиардов долларов.
В США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает введение ограничений против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.
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В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, приводя в пример поставки Турции зенитных комплексов С-400, отметил, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы Вашингтону. В то же время он признал наличие "определенных проблем" из-за введенных ограничений.
В декабре Владимир Путин отметил, что позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост давления и недобросовестной конкуренции.
В начале января вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, а ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники достигает 14-15 миллиардов долларов.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Как Россия и США продают оружие.Россия продает Турции самое новое свое вооружение С-400.Выдает турком кредит на покупку и половина кредита турки будут возвращать помидорами.США продают Словакии,Бахрейн и Болгарии довольно старенький Ф-16 хотя и модифицированы блок-70 за около 200 млн.$ за одного самолета.Деньги вперед,уже оплачены милиарды,а доставка первых самолетов в 2024 г.
20 января, 05:16
bbure100
75713360
В одной новости пишут, что ушли от расчетов в долларах и тут же суммы заказов опять в баксах указывают. Так ушли или не ушли? (я предполагаю верный ответ ;))
20 января, 04:59
Сельский реднек
751251341
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