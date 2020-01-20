Источник сообщил об испытаниях беспилотника "Альтиус" со спутником

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе России . Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе

"Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета "Альтиус", в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи", - сказал собеседник агентства.

"Альтиус" построен с широким использованием композиционных конструкционных материалов и выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два двигателя, приводящих в движение тянущие винты. Взлетная масса аппарата превышает семь тонн, размах крыла - 28,5 метра.

Взлет и посадка выполняются по-самолетному при помощи трехопорного убираемого колесного шасси. Полет, включая этапы взлета и посадки, может выполняться в автоматическом режиме.

БЛА может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки на гиростабилизированной платформе и РЛС бокового обзора.

Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что добавление спутникового канала связи для аппарата, чья продолжительность полета может достигать двое суток, позволяет снять ограничения по радиусу действия, дав возможность "Альтиусу" наиболее полно реализовать свой потенциал.

"В России это первый пример оснащения БЛА спутниковым каналом связи. Вместе с тем, если посмотреть на мировой опыт, тем же путем, что сейчас идет УЗГА, ранее прошли такие лидеры мировой беспилотной индустрии, как Northrop Grumman, General Atomics и IAI, чьи беспилотные аппараты уже получили возможность выполнения полетов на дальность, ограниченную лишь запасом топлива", - сказал эксперт.

В то же время он отметил важность параллельного развития соответствующей спутниковой группировки, чтобы к моменту завершения испытаний "Альтиуса" была возможна загоризонтная связь с ним и имелась соответствующая наземная инфраструктура.