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Новое оружие России
2020-01-20T10:50+0300
https://ria.ru/20200120/1563613687.html
Источник сообщил об испытаниях беспилотника "Альтиус" со спутником
https://cdn24.img.ria.ru/images/155767/14/1557671407_0:0:1243:699_1036x0_80_0_0_d998030c88ebff0438b3ef3e711cafdf.jpg
РИА Новости

Источник сообщил об испытаниях беспилотника "Альтиус" со спутником

03:23 20.01.2020 (обновлено: 10:50 20.01.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Альтиус-У"
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
"Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета "Альтиус", в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи", - сказал собеседник агентства.
"Альтиус" построен с широким использованием композиционных конструкционных материалов и выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два двигателя, приводящих в движение тянущие винты. Взлетная масса аппарата превышает семь тонн, размах крыла - 28,5 метра.
Взлет и посадка выполняются по-самолетному при помощи трехопорного убираемого колесного шасси. Полет, включая этапы взлета и посадки, может выполняться в автоматическом режиме.
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БЛА может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки на гиростабилизированной платформе и РЛС бокового обзора.
Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что добавление спутникового канала связи для аппарата, чья продолжительность полета может достигать двое суток, позволяет снять ограничения по радиусу действия, дав возможность "Альтиусу" наиболее полно реализовать свой потенциал.
"В России это первый пример оснащения БЛА спутниковым каналом связи. Вместе с тем, если посмотреть на мировой опыт, тем же путем, что сейчас идет УЗГА, ранее прошли такие лидеры мировой беспилотной индустрии, как Northrop Grumman, General Atomics и IAI, чьи беспилотные аппараты уже получили возможность выполнения полетов на дальность, ограниченную лишь запасом топлива", - сказал эксперт.
В то же время он отметил важность параллельного развития соответствующей спутниковой группировки, чтобы к моменту завершения испытаний "Альтиуса" была возможна загоризонтная связь с ним и имелась соответствующая наземная инфраструктура.
Разработка БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" ведется с 2011 года в рамках одноименной НИР, а затем ОКР компанией ОКБ "Сокол", позднее переименованной в ОКБ имени Симонова. В 2018 году проект был передан казанскому подразделению компании УЗГА.
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
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Эксперт рассказал о трудностях при создании беспилотника "Альтиус-У"
25572144
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
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20 января, 05:39
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700012
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