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Врачи "приняли" первого пациента онлайн в первые часы нового года
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РИА Новости

Врачи "приняли" первого пациента онлайн в первые часы нового года

03:45 20.01.2020
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© РИА НовостиТелефон
Телефон
© РИА Новости
Телефон. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Первый в этом году звонок врачу телемедицинского сервиса Сбербанка поступил уже в 3 часа ночи 1 января, а самое большое количество обращений пришлось на 2 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Сбербанк страхование жизни".
Компания проанализировала статистику обращений клиентов, которые используют телемедицину в рамках своих договоров страхования жизни, за дистанционными медуслугами в новогодние праздники. Согласно подсчетам, самое большое количество жалоб поступило к терапевтам и врачам общей практики (82%), еще 14% - к педиатрам, 4% - к врачам узких специализаций, среди которых лидируют неврологи, эндокринологи и гастроэнтерологи.
"Первый звонок телемедицинскому врачу в 2020 году поступил в 3.06 ночи 1 января. Самое большое количество консультаций было проведено 2 января (14% от общего количества) и 8 января (13%). Во время новогодних праздников женщины активнее мужчин обращались за телемедицинской помощью. Чаще всего помощь требовалась клиентам в возрасте 25-40 лет (53,4% обращений), 40-55 лет (20%) и лицам старше 55 лет (6%)", - рассказали в пресс-службе страховщика.
Чаще всего клиенты жаловались на вирусные инфекции и пищевые отравления, среди других жалоб - аллергии, травмы, последствия укусов животных и зубная боль. Нередко к телемедицине прибегали клиенты страховщика, находящиеся за рубежом.
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