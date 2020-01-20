Врачи "приняли" первого пациента онлайн в первые часы нового года

"Первый звонок телемедицинскому врачу в 2020 году поступил в 3.06 ночи 1 января. Самое большое количество консультаций было проведено 2 января (14% от общего количества) и 8 января (13%). Во время новогодних праздников женщины активнее мужчин обращались за телемедицинской помощью. Чаще всего помощь требовалась клиентам в возрасте 25-40 лет (53,4% обращений), 40-55 лет (20%) и лицам старше 55 лет (6%)", - рассказали в пресс-службе страховщика.