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Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка
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РИА Новости

Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка

03:14 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".
"Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%. По состоянию на начало 2017 года средний размер задолженности потребителя составлял около 192 тысяч рублей, в 2018 году - около 225 тысяч рублей, тогда как к концу 2019 года приблизился к 249 тысячам рублей", - подсчитали аналитики. Они отметили, что первоочередная причина такой динамики - активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.
Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. Личная задолженность у данной группы россиян составила 319 тысяч рублей на человека, увеличившись за год на 12,5%. Большой уровень долга по итогам прошлого года зафиксирован и у заемщиков в возрасте 41-50 лет - около 308 тысяч рублей, что на 10,7% больше показателя 2018 года.
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Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.
Аналитики отдельно выделяют категорию самых молодых клиентов - россиян в возрасте до 21 года. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с ними, а уже к концу 2019 года данная категория клиентов составила 2% всех заемщиков банков. При этом их личный долг за последний год немного снизился - до 41,2 тысячи рублей с 41,7 тысячи рублей.
Согласно данным Банка России, на 1 сентября прошлого года 39,5 миллиона россиян, или около 54% занятого населения, имели хотя бы один кредит. При этом постепенно растет доля заемщиков, имеющих одновременно несколько типов кредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале декабря сообщала, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
19 октября 2019, 00:33
Медведев рассказал про конфликт вокруг хорватского долга российским банкам
32116541
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
"Они отметили, что первоочередная причина такой динамики - активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов." Всё правильно! Сначала необходимо загнать человека в кабалу, а потом делай с ним и его семьей всё что взбредёт в голову. Вот принцип руководства нынешней власти. Это уже в нашей истории было, жаль что многим память отбили посулами о хорошей жизни нанешние чинуши-мошенники.
20 января, 06:22
VTVass1ly Terkin
1400004
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